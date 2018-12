Aurora Cannabis-Aktie: Sind weitere Kursverluste vorprogrammiert?

Aurora Cannabis hat auch am Mittwoch seinen Sinkflug weiter fortgesetzt. Es ging sogar noch etwas rasanter abwärts als in den Tagen zuvor. Bei einem Abschlag von fast 5 % sieht es danach aus, als solle der Wert in den kommenden Tagen schnell der nächsten tiefen Marke bei 4 Euro entgegenfallen. Dabei hat die Aktie ein Verlustpotenzial von über 20 %, sodass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.