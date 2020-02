Aurora Cannabis Aktie: Schon wieder kein Ausbruch!

Anfang Februar fassten die Bullen bei der Aktie von Aurora Cannabis ein Herz und setzten erneut zu einer Gegenbewegung an. Diese konnte sich zunächst auch sehen lassen, allerdings reichte es nicht für einen nachhaltigen Ausbruch. Am Mittwoch erreichte der Titel im Hoch 1,98 Euro und scheiterte damit knapp an der 2-Euro-Marke. Nachdem es am Donnerstag um rund 1,3 Prozent abwärts ging, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung