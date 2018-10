Aurora Cannabis-Aktie: Satter Kurssprung – was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Aurora Cannabis ist am Mittwoch aufgefallen. Der Wert kletterte gleich um mehr als 8 % und könnte nun nach Meinung von Tradern einen entscheidenden Gewinn verbucht haben. Chartanalysten bleiben dennoch skeptisch. Denn der Aufschlag ändert nichts an den insgesamt trüben Eindrücken, die sich in den vergangenen Wochen eingestellt haben.

Dabei war Aurora Cannabis um mehr als 35 % nach unten gesackt und

Ein Beitrag von Frank Holbaum.