Aurora Cannabis Aktie: R&D Ausgaben deutlich gesenkt!

Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora Cannabis”) – die Aktie ist in einem Monat rund 53% gestiegen und liegt auf Jahres-Sicht dennoch mit über 80% im Minus (jeweils gemessen in Euro). Doch was sagen denn die Zahlen zum operativen Geschäft? Denn bekanntlich gab es diese Woche neue Quartalszahlen. Hierbei wissenswert: Bei Aurora Cannabis weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Es geht hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung