Aurora Cannabis-Aktie: Das Potenzial ist weiterhin groß!

Nach dem Erreichen des Allzeithochs musste die Aktie von Aurora Cannabis eine starke Korrektur über sich ergehen lassen. Es schien fast so, als wäre jegliches Interesse an der Aktie erloschen. So kam es in nicht einmal zwei Monaten zu einem Rücksetzer von etwa 57 Prozent. Das Tief wurde am 5. Dezember bei 4,13 Euro markiert. Nach einem ersten Rebound kam der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.