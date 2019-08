Aurora Cannabis Aktie: Noch einmal eine Riesen-Chance!

Aurora Cannabis ist am Mittwoch mit einem Aufschlag in Höhe von fast 3 % in den Handel gestartet. Der Wert konnte sich damit vor allem aus Sicht der charttechnischen Analysten eine starke Ausgangsposition sichern. Die Aussichten auf einen Durchmarsch bis zu 7 Euro bzw. sogar 8 Euro haben sich schlagartig verbessert.

Wichtige Gewinne

Die jüngsten Kursgewinne könnten sich als besonders wichtig erweisen.



