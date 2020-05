Aurora Cannabis Aktie: Nächster Ansturm!

Aurora Cannabis lässt sich auf dem Weg nach oben aktuell nicht oder kaum aufhalten. Das Unternehmen hat auch am Donnerstag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3 % für sich verbuchen können. Dies wiederum führte den Kurs an eine wichtige Hürde, von der aus dann ein enormes Potenzial ansteht. Der Ansturm kann weitergehen – und dann abrupt enden.

20 Euro und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung