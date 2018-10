Aurora Cannabis Aktie: Der Montag ist erfreulich

Nach dem doch geringen Kursanstieg der vergangenen Woche hätte kaum jemand der Aurora Cannabis Aktie einen derart erfolgreichen Start in die neue Woche zugetraut. Das Wertpapier geriet schnell in einen Bullenmarkt, welcher den Kurs am europäischen Markt dann um 4,47 Prozent nach oben trieb. Damit wurde eine Notierung von 8,88 Euro erreicht, die einen Bestwert in den vergangenen sechs Monaten darstellt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.