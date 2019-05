Aurora Cannabis Aktie: Milliardäre bringen Kapital

Aurora Cannabis könnte in den kommenden Wochen einen sehr starken Aufwärtstrend feiern. Der Cannabis-Produzent wartet dieser Tage vor allem mit einer wirtschaftlich guten Ausgangssituation auf, die sich mit Meldungen über den Zukauf durch Milliardäre. So haben jüngst gleich zwei Milliardäre mit ihren jeweiligen Hedgefonds Anteile erworben. Das wiederum hat den Kurs offenbar stabilisiert, womit sich auch in diesen Tagen eine ordentliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung