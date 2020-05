Aurora Cannabis-Aktie: Maßnahme schönt nur den Kurs!

Die Aurora Cannabis Aktie notiert nun wieder höher, aber am Ende hat sich am Kurs nur das optische Bild geändert. Der „Anstieg“ ist nämlich durch einen Reverse-Split entstanden. Am Ende hat das mit einem Kursanstieg also gar nichts zu tun.

Was kann man unter einem Reverse-Split verstehen?

Hier wird eine Aktie nicht in mehrere Aktien aufgeteilt, sondern genau das Gegenteil ist der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung