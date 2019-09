Aurora Cannabis Aktie: Long-Einstieg bei … !

Aurora Cannabis Aktie | ISIN:CA05156X1087 | WKN:A12GS7

Die Bären haben das Ruder weiter fest in der Hand. Denn der Aktienkurs prallte relativ genau am Kreuzwiederstand um ca. 5,70 Euro ab. Somit hat das Wertpapier, nach kurzer Erholung, wieder den Weg Richtung Süden eingeschlagen. Es scheint so, als würde der Unterstützungsbereich um 4,00 Euro eine magische Anziehungskraft besitzen. Bereits seit einigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung