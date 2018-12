Aurora Cannabis-Aktie: Kurze Erholungsphase oder steckt mehr dahinter?

In Deutschland ist die Aktie von Aurora Cannabis am Donnerstag um 2,5% nach oben gestiegen. Auch am Freitag scheint es satte Kursgewinne zu geben. Dies könnte als Erholung oder zumindest kurzfristige Erholung interpretiert werden. Nur ist die Aktie in den USA gleich zum Handelsbeginn wieder leicht ins Minus gerutscht, unter dem Strich bewegte sich der Wert kaum. Das zeigt, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.