Aurora Cannabis Aktie: Kurssturz!

Die Aktien von Aurora Cannabis Inc (NYSE:ACB) stürzten am Dienstag in der Sitzung nach Geschäftsschluss ab, als das Unternehmen Pläne für einen Börsengang im Wert von 125 Millionen Dollar bekannt gab.

Was geschah

Aurora plant, jede Einheit der Neuemission mit 7,50 USD zu bewerten, die aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Teil eines Aktienbezugsrechts bestehen soll. Ein ganzer Warrant wird den Inhaber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



