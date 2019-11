Aurora Cannabis Aktie: Kurs taucht weiter ab!

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

Sie fällt und fällt – langsam nimmt der Kursrutsch bei Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora Cannabis“) schon regelrecht dramatische Züge an. Alleine auf Sicht der vorigen 3 Monate hat die Aktie rund 46% an Kurswert verloren (gemessen in Euro). Der Kursrückgang gegen Ende der Handelswoche dürfte auf die neuen Zahlen des Unternehmens zurückzuführen sein. Die beziehen sich auf das 1. Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung