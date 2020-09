Aurora Cannabis Aktie: Kurs kommt nicht in die Gänge!

Aurora Cannabis Aktie: Der Kurs kommt einfach nicht in die Gänge. Ja, es war ein sehr starker, impulsiver Anstieg im Mai dieses Jahres zu sehen. Allerdings bleibt die erwünschte Folgebewegung in diese Richtung aus. Damit kommt der Akteinkurs immer näher an sein Verlaufstief von 4,85 Euro heran. Es besteht die Gefahr, dass es unter das Tief geht. Das müsste man als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



