Aurora Cannabis Aktie: Kommt jetzt die zweite Welle?

Aurora Cannabis Aktie: Mit dem Anziehen des Kurses bis zur 200-Tagelinie konnten die Bullen schon einmal zeigen, dass sie noch da sind. Doch die Bären sind auch noch am Drücken. So fiel der Aktienkurs innerhalb weniger Tage abermals zur Unterseite ab. In den jüngsten Handelstagen konnte sich Aurora allerdings stabilisieren. Insofern es gelingt den Anteilschein über das letzte kleine Hoch von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung