Aurora Cannabis-Aktie: Kann man sich hier sicher sein?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit um Aurora Cannabis steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei Aurora Cannabis könnte es derzeit durchaus besser aussehen, doch zumindest scheint die Übernahme von Hempco gut geklappt zu haben. Die Entwicklung! Aurora Cannabis Inc. hat den Abschluss der Vereinigung mit Hempco Food and Fiber Inc. bekannt gegeben und Hempco ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!