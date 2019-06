Aurora Cannabis Aktie: Jetzt wird es spannend!

Aurora Cannabis ist derzeit an den Aktienbörsen einer der spannenderen Werte. Die Aktie konnte in einem noch immer laufenden Aufwärtstrend am Dienstag jedoch die Vortagskurse nicht verteidigen und verlor 2,4 %. Dabei ist die Aktie in den USA an die wichtige Grenze von 8 Dollar gestoßen und konnte diese charttechnische Hürde nicht überwinden. Auch wenn neue Nachrichten fehlen, wird es jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung