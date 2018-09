Aurora Cannabis Aktie: Jetzt einsteigen?

Die Anteile von Aurora Cannabis notieren noch immer auf einem sehr hohen Niveau, mussten in der letzten Woche aber dennoch Federn lassen. Am Montag startete der Titel mit knapp über sechs Euro in den Handel, davon blieben zum Wochenende noch 5,57 Euro übrig. Zuletzt konnten aber wieder Kursgewinne beobachtet werden, sodass sich nach Meinung von Analysten jetzt eine Chance zum Einstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.