Aurora Cannabis Aktie: Ist das der neue Boden?

Die Verlustserie bei der Aurora Cannabis Aktie hat noch nicht wirklich ein Ende gefunden, in der laufenden Woche fielen die Kursverluste aber immerhin nicht mehr ganz so extrem aus wie zuvor. Die Anleger arbeiten derzeit daran, die Marke bei 1,20 Euro zu verteidigen, was ihnen bisher auch recht gut gelingt. Das macht Hoffnung darauf, dass der Abwärtstrend endlich ein Ende finden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



