Aurora Cannabis-Aktie: Ist der Hype vorbei?

Die Aktie von Aurora Cannabis ist in den vergangenen Tagen noch einmal stärker unter Druck geraten. Auch am Donnerstag ging es für die Aktie weiter bergab. Zwar nur in kleinen Schritten, dennoch: Die Talfahrt setzt sich fort, nachdem es zunächst für einige Zeit nach einem starken Aufwärtsausbruch aussah. Der Wert hat in den zurückliegenden drei Monaten immerhin ein Plus von 34 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.