Aurora Cannabis Aktie: Ist das der Durchbruch?

Aurora Cannabis kann an der Börse im frühen Handel am Mittwoch besonders überzeugen. Das liegt nicht nur am beeindruckenden Kursplus von 7,1 Prozent, sondern auch an der Charttechnik, welche jetzt absolut für die Aktie spricht.

Mit den letzten Zugewinnen erreicht Aurora Cannabis einen Kurs von 6,15 Euro und befindet sich damit über dem letzten Zwischenhoch, welches bei 6,10 Euro zu finden war.

Ein Beitrag von Robert Sasse.