Aurora Cannabis Aktie: Immer ruhig bleiben!

Kaum eine Aktie mischte die Märkte in der laufenden Woche derart auf wie die von Aurora Cannabis. Nachdem „BNN Bloomberg“ berichtete, dass zwischen Aurora und Coca-Cola ernsthafte Gespräche laufen würden, kannten die Anleger kein Halten mehr und beförderten die Aurora-Aktie in immer neue Höhen. Viele erinnerten sich wohl noch an die kürzliche Erfolgsstory bei der Aktie von Canopy Growth durch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.