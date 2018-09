Aurora Cannabis Aktie: Gutes Timing!

Das Management bei Aurora Cannabis stellt sich derzeit sehr geschickt an. Durch Spekulationen um eine Kooperation mit Coca-Cola steht Aurora derzeit voll und ganz im Fokus der Anleger. Gerade zu einer solchen Zeit brachte das Unternehmen nun seine Investment-Sparte Australis Capital in Toronto an die Börse. Wenig überraschen sorgte das für viel Aufsehen und der Ausgabepreis konnte sich schnell von zehn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.