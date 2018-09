Aurora Cannabis Aktie: Gute Stimmung ist nicht alles!

Dass die Aktie von Aurora Cannabis sich in den letzten Wochen deutlich verbessern konnte, liegt zum größten Teil nicht am Unternehmen selbst. Das hat zwar in dieser Zeit nichts falsch gemacht, aber auch nicht für sensationelle neue Nachrichten gesorgt. Im Vordergrund steht derzeit vor allem eine positive Stimmung der Anleger gegenüber Cannabis-Aktien, angefacht unter anderem durch ein Milliardeninvestment von Constellation Brands ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.