Aurora Cannabis Aktie: Gründer Terry Booth verabschiedet sich!

Zur Überraschung der Anleger verkündete Gründer und CEO von Aurora Cannabis, Terry Booth, am Donnerstagabend seinen Weggang von dem Unternehmen. Die Geschäfte soll übergangsweise Michael Singer übernehmen, der bisher als Executive Chairman tätig war. In einer offiziellen Mitteilung sagte Booth, dass es „der richtige Zeitpunkt“ sei, um in den Ruhestand zu gehen. Gegründet hatte der Unternehmer Aurora im Jahre 2006.

