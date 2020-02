Aurora Cannabis Aktie: Gibt es wieder Hoffnung?

Der Aktienkurs von Aurora Cannabis begab sich in der vergangenen Woche in eine dramatische Talfahrt. Am Dienstag zeigten die Anleger sich jedoch wieder besser gelaunt. Fundamentale Neuigkeiten gab es zwar nicht, allerdings machte der US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders mit der Aussage auf sich aufmerksam, für eine Legalisierung von Cannabis in allen 50 US-Bundesstaaten zu sorgen, sollte er gewählt werden.

Bloß nicht zu früh ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung