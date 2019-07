Aurora Cannabis Aktie: Gelingt mit diesem Tag die Wende?

Aurora Cannabis Aktie: Wichtige Gewinne

Aurora Cannabis ist nach schwachen Kursentwicklungen in den vergangenen Tagen wieder geklettert. Dabei ist die Aktie formal in den charttechnischen Abwärtstrend übergegangen, steht nun allerdings wieder davor, eine mögliche Wende vorzubereiten. Denn: Die Aktie eroberte am Montag zunächst die Marke von 6 Euro zurück.

Der Kampf ist schwierig…

Allerdings ist die Aktie tatsächlich im charttechnischen Abwärtstrend



