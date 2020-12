Aurora Cannabis Aktie: Geht dieser Plan auf?

Geht der Plan von Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora Cannabis“) auf? Das Unternehmen hat bekanntlich in Odense (Dänemark) eine Cannabis-Plantage aufgebaut. Diese sei „high-tec“, so das Unternehmen. Und die Produktionskapazität? Dazu teilt Aurora Cannabis mit: Da sollen jährlich rund 10.000 kg. Hochqualitatives medizinisches Cannabis hergestellt werden. Die Produktionsflächen sollen sich demnach über eine Fläche von mehr als 9.200 Quadratmetern erstrecken. Einige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung