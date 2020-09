Aurora Cannabis Aktie: Die Geduldsprobe will kein Ende nehmen

Der August war bei der Aurora Cannabis-Aktie ein verlorener Monat. Nicht einmal die Trader hatten an der Aktie ihre Freude, denn der Kurs bewegte sich in einer sehr engen Handelsspanne kontinuierlich abwärts. Auch der September scheint in dieser Hinsicht keine Ausnahme machen zu wollen, denn sein Beginn verlief ähnlich unspektakulär wie das Ende des Augusts.

