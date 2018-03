Aurora Cannabis Aktie: Fusion mit CanniMed in vollem Gange!

Liebe Leser,

Aurora Cannabis hat nach Unternehmensaussagen mit der praktischen Umsetzung der Übernahme von CanniMed begonnen. Demnach wurden am vergangenen Montag rund 21 Millionen Anteile gekauft, was 86,8 Prozent aller Firmenanteile von CanniMed entspricht. Durch die Fusion soll in Zukunft für weiterhin starkes Wachstum gesorgt werden.

An der Börse bleiben die Anleger jedoch zurückhaltend und schicken die Aktie von Aurora am Freitag mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.