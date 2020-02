Aurora Cannabis Aktie: Der Fluch des Hypes!

In den letzten Jahren gab es des Öfteren einen großen Hype rund um Cannabis-Aktien. Gerade die Anteile von Aurora Cannabis wurden und werden mancherorts mit möglichen Kursexplosionen angepriesen. In den vergangenen Monaten war von solchen Szenarien aber überhaupt nichts zu spüren. Stattdessen ging es rapide in Richtung Kurskeller. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch der Hype an sich spielt definitiv eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung