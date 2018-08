Aurora Cannabis Aktie: Extremer Ausbruch

Aurora Cannabis ist in den vergangenen Sitzungen seit Mitte August mächtig nach oben gewandert. Der Wert konnte ausgehend von etwa 3,50 Euro um mehr als 2 Euro nach oben klettern und sich damit kräftig in den vormalig erreichten Seitwärtstrend mit Aufwärtschance zurückklettern. Nun kommt es nach diesem gewaltigen Ausbruch darauf an, die nächste Obergrenze bei 6 Euro zu überwinden. Gelingt dies, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.