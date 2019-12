Aurora Cannabis Aktie: Extreme Bewertung!

Aurora Cannabis könnte in den ersten Tagen der neuen Woche eine weitere extreme Bewegung in die Bewertung kommen. Der Titel hatte in den vergangenen Tagen bereits mehr als 6 % abgebeben. In den zurückliegenden vier Wochen ging es um immerhin fast 30 % nach unten. Die Aktie befindet sich demnach in einem sehr klaren und starken Abwärtstrend. Jüngst wurde ein weiterer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung