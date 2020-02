Aurora Cannabis-Aktie – Es wird eingesammelt! Aber der klare Impuls fehlt?

Es scheint, als ob die Aktien von Aurora Cannabis auf niedrigem Niveau eingesammelt werden. Die smarten Jungs kaufen! So kann sich der Kursverlauf am vorherigen Januar-Tief stabilisieren. In Verbindung mit hohen Umsätzen im Bereich des Tiefs vom Februar darf eine „Akkumulationsphase“ angenommen werden. Oder wie Börsen-Altmeister Kostolany es ausdrückte: Die starken Hände kaufen von den zittrigen Händen. Es fehlt allerdings noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung