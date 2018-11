Aurora Cannabis-Aktie: Es ist so weit!

Aurora Cannabis ist gestern am späteren Abend weiter abgerutscht. Die Aktie ist auf dem direkten Wege, auch noch auf weniger als 4 Euro zu fallen, auch wenn in Deutschland am Mittwoch ein etwas größerer Gewinn erzielt werden konnte.

Im Detail: Die Aktie legte gut 30 Cent zu und konnte damit auch die zuvor unterkreuzte 5-Euro-Marke zurückerobern. Unterhalb von 5 Euro hätten die ...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.