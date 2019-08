Aurora Cannabis Aktie: Es gilt abzuwägen!

Was gibt es neues bei Aurora Cannabis? Das Unternehmen teilte diese Woche mit, die Übernahme von Hempco Food and Fiber Inc. (kurz „Hempco“) erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dazu hat Aurora inzwischen alle Hempco Aktien übernommen, wodurch Hempco mit ca. 63,4 Mio. kanadischen Dollar (CAD) bewertet wurde. Entsprechend sollen die Hempco Aktien von der Börse TSX delisted werden. Hempco ist nun kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung