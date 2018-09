Aurora Cannabis Aktie: Es geht weiter aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Auch wenn die Anteile von Aurora Cannabis in der letzten Woche im Kurs stärker schwankten als zuvor, so bleibt die Richtung bei der Aktie weiterhin klar. Der Titel kann sich jetzt schon seit längerer Zeit stetig verbessern und blickt auch in der vergangenen Woche auf Zugewinne von stattlichen 13,1 Prozent. In den letzten vier Wochen hat der Kurs sich gar um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.