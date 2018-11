Aurora Cannabis Aktie: Es bleibt dabei!

Auch am Freitag sieht es für Cannabis-Aktien nicht unbedingt rosig aus. Das zeigt sich am Beispiel von Aurora Cannabis, wo Anleger im morgendlichen Handel Verluste in Höhe von 2,55 Prozent verkraften müssen. An den langfristigen Aussichten hat sich aber nichts geändert. Experten rechnen weiterhin damit, dass uns im Cannabis-Sektor ein gewaltiges Wachstum bevorsteht.

Dafür sollen vor allem Legalisierungsbemühungen in immer mehr Ländern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.