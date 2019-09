Aurora Cannabis Aktie: Diese Woche wird es spannend!

Diese Woche wird es bei Aurora Cannabis spannend: Denn kommenden Mittwoch (11. September) nach Börsenschluss steht bei Aurora Cannabis die Veröffentlichung neuer Quartalszahlen an. Bei dem Unternehmen weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, so dass dann bereits die Zahlen zum 4. Quartal des Geschäftsjahres – das am 30.6.2019 endete – präsentiert werden. Auch die Zahlen zum gesamten vergangenen Geschäftsjahr stehen dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



