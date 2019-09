Aurora Cannabis Aktie: Dies ist ein unfassbarer Schlag!

Aurora Cannabis könnte eine der wichtigsten Aktien am Markt werden. Der Hype-Wert hat allerdings in den zurückliegenden Handelstagen keinen entscheidenden Durchbruch mehr geschafft. Vielmehr waren die Kurse durch den unfassbaren Schlag vom Mittwoch schwer belastet. Die Aktie leidet darunter, dass das Unternehmen eine Vielzahl von Erwartungen verfehlt hat. Täuschen die ersten Eindrücke vom Kursverlauf nicht, könnte es in den kommenden Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung