Aurora Cannabis Aktie: Die Bullen geben nicht nach!

Noch am Freitag deutete bei der Aktie von Aurora Cannabis so manches auf eine kommende Seitwärtsbewegung hin. Dafür sprach unter anderem das erreichte Kursniveau, auf dem sich das Papier schon von März bis Juni stabilisieren konnte. Ganz so einfach geben sich die Käufer damit aber offenbar nicht zufrieden, denn im morgendlichen Handel am Montag hievten sie Aurora Cannabis nochmal deutlich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.