Aurora Cannabis-Aktie: Die Bullen geben zu früh auf

Damit ist zu befürchten, dass sich die am 15. November auf dem Niveau von 8,69 US-Dollar begonnene Abwärtsbewegung weiter fortsetzen wird. Sie hat den Kurs in einer ersten sehr dynamischen Abwärtswelle unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen, sodass am 6. Dezember bei 5,55 US-Dollar ein Tief ausgebildet wurde. Die seitdem laufende Erholung droht nun, zu scheitern.

Dennoch bleibt den Bullen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung