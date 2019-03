Aurora Cannabis Aktie: In Bestform

Aurora Cannabis hat in den vergangenen Tagen einen sehr starken Ausbruch nach oben geschafft. Dennoch ging es für das Unternehmen am Donnerstag gleich um fast 2 % wieder nach unten. Dabei zeigt sich die Aktie in bester Verfassung. Denn alleine in einer Woche ging es um 14 % aufwärts. In einem Monat beträgt der Aufschlag 22 %, womit sich die kurzfristige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.