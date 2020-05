Aurora Cannabis Aktie: Bald kein Pennystock mehr?

Die Aktie der Aurora Cannabis Inc. (kurz „Aurora Cannabis“) wird kommende Woche voraussichtlich kein Pennystock (d.h. Notierung unter einem Dollar je Aktie) sein. Ist das eine gute Nachricht für die Aktionäre, schließlich stand die Aktie zuletzt bei ca. 0,671 Dollar in New York? Die Neuigkeit ist eher neutral zu bewerten. Denn ja, kommende Woche wird es diesen Kurssprung voraussichtlich geben – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung