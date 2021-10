Aurora Cannabis Aktie: Aurora kooperiert mit The Valens Co. um saisonale Angebote zu produzieren!

Der kanadische Cannabis-Riese Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ:ACB) (TSX:ACB) geht eine Partnerschaft mit The Valens Company Inc. (TSX:VLNS) (OTCQX:VLNCF), einem Hersteller von Cannabisprodukten, zusammen , um neue saisonale Angebote in der Kategorie Minze zu produzieren.

Das ist passiert

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Cannabis-Esswaren mit der von Valens patentierten, firmeneigenen Emulsionstechnologie SōRSE hergestellt, die Cannabisöle in wasserlösliche Formen umwandelt, um Lebensmittel, Flüssigkeiten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung