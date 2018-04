Aurora Cannabis Aktie: Auf den letzten Drücker!

Liebe Leser,

Anfang der letzten Woche sorgte Aurora Cannabis noch für bestürzte Gemüter an der Börse. In schwindelerregendem Tempo verpasste die Aktie am Montag die Unterstützung bei 8 CAD und fiel am Dienstag dann sogar unter eine weitere wichtige Marke bei 7 CAD. Mit einem Kurs von 6,82 CAD schien schon alle Hoffnung verloren und nach einigen Chartanalysten hätten die Verluste sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.