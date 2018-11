Aurora Cannabis: 104 Millionen Dollar Gewinn – was sind das für geile Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) meldet am Montag Rekordzahlen für das September-Quartal (bis 30. September), doch die Aktie kann die vorbörsliche Begeisterung nicht halten und stürzt ins Minus – wie so viele Aktien heute. Sind Auroras Quartalszahlen für die Gallerie?

Dieser Eindruck drängt sich auf, denn einen Quartalsgewinn von sage und schreibe 104,2 Millionen CA-Dollar (!) schreiben sonst nur Marktführer in etablierten Branchen. Natürlich sind bei Aurora Sondereffekte im Spiel und dieser Gewinn ist nicht nachhaltig. Rund 5 Tonnen Cannabis wurden im 3. Quartal produziert.

Zahlen für die Gallerie? Ja!

Eines ist klar: Keinen ernsthaften (institutionellen) Anleger interessieren hier Quartalszahlen. Primär relevant sind, dass Kapital und Phantasie für weiter steigende Kurse erhalten bleiben.

Der Vorteil von Aurora ist ganz klar das starke Eigenkapital. Rund 90% des Konzernvermögens stemmt das Unternehmen aus eigenen Mitteln.

Die Phantasie ist durch mögliche Deals mit Food&Beverage-Konzernen wie Coca-Cola weiter vorhanden, in absehbarer Zeit sollten hier aber Taten folgen (wir berichteten).

Mittlerweile besteht Aurora aus 14 Tochterunternehmen (12 gehören vollständig zu Aurora, 2 jeweils zu etwas mehr als der Hälfte).

Nette Randnotiz: Zwischen Juli und September produzierte Aurora 4.995.990 Gramm Marihuana-Blüten (entspricht knapp 5 Tonnen ), die dann zwischen 7,39 und 8,99 CA$ verkauft wurden.

