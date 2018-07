Aurobindo unterzeichnet eine definitive Vereinbarung, um die Unternehmen von Apotex in Polen, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Spanien und Belgien zu übernehmen

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -- Die Übernahme wird Aurobindos europäische Wachstumsstrategiebeschleunigen, indem seine geografische Reichweite und kommerzielleInfrastruktur auf dem Generika-Markt in Osteuropa gestärkt wird- Die Übernahme wird Aurobindos europäisches Produktportfolio durchHinzufügung von 200 generischen und mehr als 80"Over-The-Counter(OTC) "-Produkten erweitern und diversifizieren,die in Europa einen Gesamtumsatz von 133 Millionen Euro imGeschäftsjahr, das im März 2018 endete, erzielten- Die Transaktion hat einen Wert von 74 Millionen EuroAurobindo Pharma Limited (BSE: 524804 und NSE: AUROPHARMA)("Aurobindo"), ein weltführender Vermarkter und Hersteller vongenerischen Pharmazeutika und Pharmawirkstoffen gab heute dieUnterzeichnung einer definitiven Vereinbarung bekannt, um von ApotexInternational Inc. ("Apotex") deren kommerziellen Betriebe undgewisse unterstützende Infrastruktur in fünf europäischen Ländern zuübernehmen. Der Abschluss der Transaktion ist vom Erhalt derkartellrechtlichen Freigabe für die Transaktion durch dieniederländischen und polnischen Behörden abhängig.Die Übernahme steht in Übereinstimmung mit Aurobindos Strategie,seine europäischen Geschäfte zu stärken und in Osteuropa zuexpandieren.Aurobindo wird in Polen bedeutende Umsätze übernehmen, basierendauf dem etablierten Markennamen "APO" sowie einem dedizierten Ärzteund Apothekenaußendienst. In Polen und der Tschechischen Republikwird Aurobindo in die Top 15 der Generika-Unternehmen aufsteigen.In den Niederlanden wird die Übernahme Aurobindo zu einemführenden OTC-Unternehmen machen; in Spanien wird es die Position desUnternehmens auf dem Generika-Markt stärken und in Belgien wird dieÜbernahme Aurobindo einen Zugang zum Generika Markt schaffen, in demes zu den Top 5 Spielern zählen wird.Aurobindo erwartet kommerzielle Infrastruktur einschließlicherfahrenem Personal, Produkten, Marktzulassungen sowieDossier-Lizenzrechten in Polen, der Tschechischen Republik, denNiederlanden (einschließlich der Produktionsanlage in Leiden),Spanien und Belgien zu übernehmen. Die Übernahme umfasst einPortfolio von über 200 verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx)und 88 OTC-Produkten sowie zusätzlich eine Pipeline von über 20Produkten, die in den nächsten zwei Jahren eingeführt werden sollen.Aurobindo und Apotex werden eine Herstellungs- undLiefervereinbarung für den Übergang eingehen, um die fortlaufendenWachstumspläne der Unternehmen sicherzustellen.Aurobindo hat seine europäische Präsenz seit 2006 sowohl organischals auch über ausgewählte Übernahmen auf mehreren großen Märkten,ganz besonders im Jahr 2014 durch die Übernahme der kommerziellenOperationen von Actavis in sieben europäischen Ländern und im Jahr2017 durch die Übernahme von Generis Farmaceutica in Portugalerweitert.Aurobindo ist derzeit in neun europäischen Ländern vertreten:Portugal, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien,Italien, Belgien, Großbritannien und Rumänien. Seine aktuelleneuropäischen Geschäfte decken die Segmente für Gx,Ausschreibungsgenerika (TGx), Markengenerika (BGx) undKrankenhausgenerika (Hx) ab und werden durch eine etabliertekommerzielle und Krankenhaus-Vertriebsinfrastruktur abgedeckt. Imzum 31. März 2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erzielte Aurobindoin Europa einen Umsatz von 577 Millionen Euro.Aurobindo hat zahlreiche Bereiche zur entscheidendenWertsteigerung sowie Synergien aus der vorgeschlagenen Übernahmeidentifiziert. Aurobindo plant, die Infrastruktur der übernommenenUnternehmen zu nutzen, um seine kommerzielle Reichweite in einerReihe von Ländern und Synergien zu stärken. Aurobindo kann dadurchdas Potenzial seiner vertikal integrierten Plattform ausspielen.Herr V. Muralidharan, SVP of European Operations für Aurobindo,sagte in Bezug auf die Transaktion:"Die heute bekannt gegebene Übernahme ist in Übereinstimmung mitunserer Wachstums- und Diversifizierungsstrategie in Europa. DieÜbernahme der Apotex-Geschäfte in diesen fünf wichtigen Ländern wirdes uns ermöglichen, unser Produktangebot zu erweitern, einschließlichder OTC-Medikamente in den Niederlanden, und unsere Position inOsteuropa bedeutend zu stärken. In Polen wird es uns der etablierteMarkenname "APO" ermöglichen, Zugang zu einem bedeutendemverschreibungspflichtigen und Marken-getriebenen Markt zu erhalten.In den anderen Ländern werden wir unsere Marktposition ausbauen,indem wir kommerzielle Einheiten mit ausgeprägtem lokalen Wissendazunehmen, und uns so positionieren, um das Potenzial unsereraktuellen Produkte und der Einführungen, die über die nächsten Jahregeplant sind, zu maximieren. Wir erwarten eine nahtlose Integrationder übernommenen Geschäfte in den Rest der Aurobindo-Gruppe,basierend auf dem Erfolg, den wir bisher in Europa erzielt haben."Herr V. Muralidharan fügte hinzu: "Wir glauben, dass dieseÜbernahme ein großer Schritt in Richtung unseres Ziel ist, eines derführenden Generika-Unternehmen in Europa zu werden."Diese Bekanntmachung ist keine Empfehlung für unsere Aktionäreoder potenziellen Investoren.Jefferies International Limited fungierte als alleinigerFinanzberater und Herbert Smith Freehills LLP fungierte alsRechtsberater für Aurobindo. Ernst & Young, Indien, erbrachte DueDiligence Leistungen.Über AurobindoAurobindo Pharma Limited (http://www.aurobindo.com) (NSE:AUROPHARMA, BSE: 524804, Reuters: ARBN.NS, Bloomberg: ARBP:IN), istein in weltführender Vermarkter und Hersteller von generischenPharmazeutika und Pharmawirkstoffen. Das robuste Produktportfolio desUnternehmens deckt sieben große therapeutische/Produktbereiche ab,einschließlich Antibiotika, anti-retroviralen Medikamenten, CVS, CNS,gastroenterologische Medikamenten, Anti-Allergika und Anti-Diabetika.Die USA und Europa sind Aurobindos zwei wichtigste Märkte und bringenmehr als 70 % der $2,6 Milliarden Umsätze des Unternehmens ein. Dieneuen Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens werden durcheine ausgezeichnete Organisation für F & E vorangetrieben. DieHerstellungsanlagen des Unternehmens werden von den führendenAufsichtsbehörden der Welt zertifiziert, einschließlich der US FDA,Großbritanniens MHRA, Japans PMDA, WHO, Health Canada, MCC SouthAfrica und ANVISA Brazil. Aurobindo hat seinen Hauptsitz inHyderabad, Indien.HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden könnten,einschließlich und ohne Einschränkung, Aussagen, die sich aufProdukteigenschaften und Gebrauch, Verkaufspotenzial und Zieldatenfür Produkteinführungen, Implementation von strategischen Initiativenbeziehen sowie andere Aussagen, die sich auf unsere künftigenGeschäftsentwicklungen und wirtschaftliche Leistung beziehen. Währenddiese zukunftsgerichteten Aussagen unser Urteil und unsere künftigenErwartungen in Bezug auf die Entwicklung unseres Unternehmensrepräsentieren, könnten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten undanderen Faktoren dazu führen, dass tatsächliche Entwicklungen undResultate bedeutend von unseren Erwartungen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu revidieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu reflektieren und übernimmt keine Haftung für den Gebrauch dieser Informationen.