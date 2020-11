Aurelius: Das wird jetzt wichtig!

Nach ihrem Augusthoch bei 17,82 Euro ging die Aurelius-Aktie in einen neuen Abwärtstrend über. Er ließ die Aktie in der zweiten Septemberhälfte wieder unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückfallen. Er konnte seitdem nicht mehr zurückerobert werden. Das Tief dieser Bewegung wurde am 30. Oktober bei 11,34 Euro ausgebildet.

Seitdem vollzieht die Aktie einen ausgesprochen steilen Anstieg. Er erreichte am Donnerstag den 50-Tagedurchschnitt.



